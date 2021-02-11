平醫在開市前披露相關資料，早市隨科技股上升，下午1時半報54.4元，上升1.49%。平醫同時公布新盈利模式，由按服務收費和出售藥品、商品收費，轉為按照會員制收費和會員購買增值服務或商品收費，並加強從企業客戶和企業員工獲得收入，目標在中期醫療服務收入佔比由今年中的28%，增至50%以上。

平醫首席財務官葉瀾表示，該行自去年以來探索企業客戶的產品服務，亦減少所需成本較高的收入，對短期收入會有一定的壓力，不過新模式有助用戶價值提升，長遠有利增長。該行未來會在企業客戶和員工用戶獲取、研發會員制產品、專科服務研發、加強名醫團隊等醫療能力、線上和實體醫療機構連接等加強投資。

平醫主席兼首席執行官方蔚豪表示，個人客戶付費意願不高，企業客戶接觸其他用戶廣泛而且支付意願較高，將為企業客戶推出提供健康管理的方案，亦可提供作為管理服務作為企業員工福利，個人客戶則會推出會員制，以不同會員等級收費，提供健康管理服務。他指國家醫保局成立和醫院推行藥物大量採購，藥品毛利差利下跌，及後經營不能單靠單一業務。

受互聯網企業政策監管加強影響，今年包括平醫在內的互網網企業股價疲弱。對於監管政策影響，方蔚豪表示過去數年，多個政府部門有明確政策鼓勵促進互聯網醫療、健康服務，因為互聯網醫療成本低、服務沒有時間空間限制，有助解決中國醫療資料分配不均問題，亦可減低前往醫院需要和使用醫保壓力，認為行業可獲得政策長期支持。

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