他估計明年美國聯儲局有機會加息一次，2023年及2024年或亦再加息，到2024年息率或加至大約2厘。港元拆息明年或有機會上升，一個月拆息或見0.2厘。

人民幣匯率方面，他認為中國市場情緒有好轉，過去兩周內地部分股票出現反彈，目前美股估值不便宜，中港股票相對抵買，明年或有資金流入市場，亞洲貨幣包括人民幣會走強，人民幣未來有機會見6.25水平。

伍表示，今年股市波動大，資產交易表現佳，香港財資市場業務收入今年首三季按年增一成，現時香港區收入有25%來自交易、75%來自客戶銷售。

伍指，內地仍有許多公司仍需融資，相信香港仍會是首選，香港市場資本需求愈來愈大，在融資需求、人民幣國際化、互聯互通背景下，業務增長潛力大。

恒大爆發債務事件至今未解決，伍認為，隨着有內房開始買回所發債券，市場信心開始改善，過去一兩個月內地房企近乎沒有發行美元離岸債，但亦出現一些私人配售債券活動。

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