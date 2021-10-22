內地企業信息查詢平台「天眼查」資料顯示，謐空間（上海）是小米的間接全資附屬公司，今年5月28日成立，註冊資本約6.8億元，經營業務包括科技領域的技術開發、軟件開發、非居住房屋租賃、社會經濟諮詢服務等，其中特別提到，將不用於從事金融信息的諮詢服務。

公告顯示，該地皮位於徐匯區斜土街道龍華板塊，出讓面積1666平方米，建築面積49998平方米。據出讓公告顯示，該地皮位於西岸金融城拓展區，致力打造金融、智能化應用集聚高地。要求重點引進金融總部企業、創新型科技企業總部及研發中心，促進金融、物聯網、智能製造與智能化應用等產業融合發展。

小米早前曾公開招聘整車設計研發多個崗位，包括汽車底盤、整車架構、空調、內飾等等，而工作地點包括「上海徐匯」。

小米暫報22.45元，無升跌。

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