小米15.5億人幣奪徐匯區一商辦地 傳汽車業務研發中心落滬
文章日期：2021年10月22日 15:03
小米集團（1810）的造車進程疑有新發展，內地傳媒引述上海規土局網站資料報道，小米的間接全資附屬公司「謐空間（上海）」近日以15.5億元（人民幣，下同）買入上海徐匯區的一塊商業辦公用地，樓面價每平方米約3.1萬元。市場估計是次交易或與造車業務有關。此前，小米除了宣布首個工廠落戶北京外，其他造車細節並未公布太多。
內地企業信息查詢平台「天眼查」資料顯示，謐空間（上海）是小米的間接全資附屬公司，今年5月28日成立，註冊資本約6.8億元，經營業務包括科技領域的技術開發、軟件開發、非居住房屋租賃、社會經濟諮詢服務等，其中特別提到，將不用於從事金融信息的諮詢服務。
公告顯示，該地皮位於徐匯區斜土街道龍華板塊，出讓面積1666平方米，建築面積49998平方米。據出讓公告顯示，該地皮位於西岸金融城拓展區，致力打造金融、智能化應用集聚高地。要求重點引進金融總部企業、創新型科技企業總部及研發中心，促進金融、物聯網、智能製造與智能化應用等產業融合發展。
小米早前曾公開招聘整車設計研發多個崗位，包括汽車底盤、整車架構、空調、內飾等等，而工作地點包括「上海徐匯」。
小米暫報22.45元，無升跌。
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