路透：寧德、比亞迪向蘋果供應電動車電池談判停滯
文章日期：2021年10月22日 15:40
路透社報道，寧德時代（深：300750）和比亞迪（1211）因無法滿足要求，供應蘋果（美：AAPL）「Apple Car」電動車所需電池談判陷入停滯。報道稱，蘋果尚未放棄與寧德時代或比亞迪恢復談判，此外，亦正考慮日本電池製造商，並於本月派人赴日本，松下（日：6752）是蘋果考慮的公司之一。
報道引述消息指，兩間公司在過去兩個月告知蘋果，無法滿足其要求，原因包括中美的政治緊張局勢以及成本問題，使寧德時代不願建立美國工廠，此外，寧德時代還發現，由於難以找到人手，無法針對蘋果創建專門團隊。至於比亞迪，亦拒絕建立一個專注於蘋果的新工廠和團隊。
寧德時代和比亞迪所開發的磷酸鐵鋰（LFP） 電池，成本較以鎳、鈷作為關鍵材料的鋰電池低，特斯拉（美：TSLA）也準備廣泛應用。消息人士曾表示，蘋果較喜歡LFP電池技術。
消息稱，由於與兩家中國企業的談判陷於停滯，蘋果也在考慮與日本電池製造商合作，在本月派了一批職員前往日本。據悉，松下（日：6752）是蘋果考慮的公司之一。
不過，寧德時代其後向路透發聲明作否認，並稱正在評估北美本地化的機遇和可能性，並補充說，它為每個客戶都設有專門的專業團隊。
蘋果、比亞迪和松下沒有給予路透評論。
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