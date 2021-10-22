報道引述消息指，兩間公司在過去兩個月告知蘋果，無法滿足其要求，原因包括中美的政治緊張局勢以及成本問題，使寧德時代不願建立美國工廠，此外，寧德時代還發現，由於難以找到人手，無法針對蘋果創建專門團隊。至於比亞迪，亦拒絕建立一個專注於蘋果的新工廠和團隊。

寧德時代和比亞迪所開發的磷酸鐵鋰（LFP） 電池，成本較以鎳、鈷作為關鍵材料的鋰電池低，特斯拉（美：TSLA）也準備廣泛應用。消息人士曾表示，蘋果較喜歡LFP電池技術。

消息稱，由於與兩家中國企業的談判陷於停滯，蘋果也在考慮與日本電池製造商合作，在本月派了一批職員前往日本。據悉，松下（日：6752）是蘋果考慮的公司之一。

不過，寧德時代其後向路透發聲明作否認，並稱正在評估北美本地化的機遇和可能性，並補充說，它為每個客戶都設有專門的專業團隊。

蘋果、比亞迪和松下沒有給予路透評論。

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