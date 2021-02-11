恒指今早高開97點，高位升177點，低位跌41點，全日高低波幅維持219點。恒指收市升109點或0.42%，報26126點，成交金額1243億元，較上日減少15.96%；國指升83點或0.9%，報9356點，見9月10日後收市新高，即市高見9397.95點，是2021年9月8日9551.38點後最高。恒生科技指數收報6754點，升1.78%，見9月8日後收市新高，即市高見6784.89點，是9月8日6958.01點後最高。

藍籌37隻升，18隻下跌，5隻無升跌。龍湖（0960）升6.69%，收報39.85元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）升4.75%，收報295.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻22點；中石油（0857）跌3.7%，收報3.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.33%，收報89.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報29.25元，升7.93%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.02元，跌2.91%。

恒指10天線(25463.57點)升穿50天線(25386.85點)；科指10天線(6422.59點)升穿50天線(6402.24點)。

北水南下合計淨流入1.03億元，較上日減少82.31%，連續第3日流入，累計流入46.03億元，對上一次連續3日淨流入是2021年9月28日。南水北上合計淨流入131.82億元人民幣，較上日增加29.82%，連續第4日流入，累計流入313.21億元。

一周表現

恒指本周累升3.14%或795點，升幅是2月5日後最大，當時收市升幅為3.55%；恒指連升4周，對上一次連升4周，是1月22日；本周表現最佳的是阿里健康（0241），累升18.42%，其次為龍湖（0960）及安踏（2020），分別升13.53%及10.54%。而表現最差的是中石油（0857），累跌3.23%，其次為恒安（1044）及中石化（0386），分別跌2.43%及2.27%。

國指本周累升4.36%或390點，升幅是2020年11月6日後最大，當時收市升幅為7.56%；國指連升4周，對上一次連升4周，是1月22日；本周表現最佳的是融創中國（1918），累升23.93%，其次為快手（1024）及阿里健康（0241），分別升20.59%及18.42%。而表現最差的是恒大（3333），累跌8.81%，其次為中國燃氣（0384）及恒大物業（6666），分別跌6.6%及6.45%。

科指本周累升6.89%或435點，升幅是8月27日後最大，當時收市升幅為7.25%；科指連升3周，對上一次連升3周，是9月10日；本周表現最佳的是快手（1024），累升20.59%，其次為阿里健康（0241）及嗶哩嗶哩（9626），分別升18.42%及18.36%。而表現最差的是攜程（9961），累跌5.66%，其次為同程藝龍（0780）及汽車之家（2518），分別跌4.45%及1.49%。

午後消息股表現

路透：寧德、比亞迪（1211）向蘋果供應電動車電池談判停滯。比亞迪創上市新高，見296.8元，收報295.4元，升4.75%。

小米（1810）15.5億人幣奪徐匯區一商辦地，傳汽車業務研發中心落滬。收報22.6元，升0.67%。

平醫（1833）：付費客戶中期增至5000萬至6000萬個。收報54.55元，升1.77%。

中國發改委︰制止煤炭企業牟取暴利。另，國家稅務局︰供熱、煤電企業第四季可全部緩稅。煤炭股向下，神華（1088）收報17.86元，跌4.08%；兗煤（1171）收報13.56元，跌3%；兗煤洲（3668）收報19元，跌3.65%；中煤能源（1898）收報5.36元，跌3.25%；伊泰（3948）收報6.39元，跌1.69%。

電力股亦向下，中國電力（2380）收報3.46元，跌0.86%；華潤電力（0836）收報18.1元，跌3.93%；華能國電（0902）收報3.71元，跌0.27%；大唐發電（0991）收報1.35元，跌2.88%；華電國際（1071）收報2.92元，跌2.67%。

出手救恒大？萬科（2202）郁亮︰救人要先保證自己安全。萬科收報21.95元，升2.81%。

今早及隔晚消息股表現

合生創展（0754）再反駁恒大（3333）：收購毋須達成任何先決條件。另，恒大旗下廣州凱隆近月減持嘉凱城套現3億；及恒大據報已還一筆已到期債券利息。合生收報26.6元，無升跌；恒大收報2.69元，升4.26%；恒大物業（6666）收報4.79元，升1.7%。恒大系其他股份表現，恒大汽車（0708）收報3.59元，升4.66%；恒騰（0136）收報2.94元，升2.8%。

中國多個城市下調按揭利率，內房向上新城發展（1030）收報6.99元，升8.71%；融創（1918）收報19.68元，升8.37%；奧園（3883）收報3.73元，升7.8%；寶龍地產（1238）收報6.05元，升6.51%。藍籌內房中海外（0688）收報18.62元，升2.65%；龍湖（0960）收報39.85元，升6.69%；潤地（1109）收報33.75元，升3.85%；碧桂園（2007）收報8.16元，升0.99%。

維達（3331）第三季EIBTDA減19%，首三季縮5%。收報21.8元，跌6.84%。

多間公司公布業績，績前表現如下，神華（1088）收報17.86元，跌4.08%；潤泥（1313）收報7.13元，升0.42%；招商銀行（3968）收報66.8元，升2.14%；國藥控股（1099）收報21元，跌1.64%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶昨晚雙11預售一度「冧機」。收報174.4元，升0.29%。

英皇集團（0163）發盈喜，料半年純利錄至1.5億元。收報1.08元，升6.93%。

中國利郎（1234）第三季銷售額按年錄中至高單位數增長。收報4.72元，升2.16%。

聯通（0762）今年首三季多賺近兩成至129億人幣。收報4.08元，無升跌。

中國動向（3818）公布，Kappa上季零售流水錄10%至20%中高段下降。收報0.87元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見296.8元，收報295.4元，升4.75%；理想汽車（2015）創上市新高，見124.5元，收報123.6元，升4.04%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.55元，收報7.5元，升0.67%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.82元，收報0.81元，升2.53%；仁天科技控股（0885）停牌；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%。

破底股方面

破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見39.45元，收報41.15元，升1.11%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.52元，收報2.54元，跌1.55%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見11.22元，收報11.22元，跌6.5%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.09元，收報3.12元，跌0.64%；中國燃氣（0384）見52周低18.88元，收報19.38元，跌1.62%；青啤（0168）見52周低57.3元，收報59.45元，升1.11%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.75元，升19.86%；偉源控股（1343）收報0.136元，升19.3%；卓珈控股（1827）收報1.7元，升18.06%；家鄉互動（3798）收報1.79元，升16.23%；聯眾（6899）收報0.435元，升12.99%；創夢天地（1119）收報5.62元，升12.85%；成實外教育（1565）收報0.46元，升10.84%；丘鈦（1478）收報12.36元，升10.55%；思考樂教育（1769）收報1.7元，升8.97%；新城發展（1030）收報6.99元，升8.71%。

下跌異動股，包括，遊萊互動（2022）收報0.078元，跌9.3%；太陽國際（8029）收報0.55元，跌8.33%；海倫司（9869）收報16.5元，跌7.2%；火幣科技（1611）收報10.6元，跌6.85%；維達（3331）收報21.8元，跌6.84%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見11.22元，收報11.22元，跌6.5%；龍皇（8493）收報0.141元，跌6%；方正控股（0418）收報0.86元，跌5.49%；奧園健康（3662）收報4.21元，跌5.18%；佳兆業健康（0876）收報0.167元，跌5.11%。

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