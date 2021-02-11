在條例草案通過之前，強積金DIS基金的管理費上限為0.75%，而實付開支上限為0.2%，即大部分的DIS基金（核准匯集投資基金除外）合共不會向成員收取超過0.95%的費用。而今日通過新例後，相關收費上限降至0.85%。

修訂條例同時訂明積金易平台的運作框架和強制使用、確保因精簡行政工作流程而節省的成本得以直接轉移至計劃成員的機制、不同單位的角色和責任。

財經事務及庫務局長許正宇說，積金易平台將為強積金計劃行政工作提供一站式、無紙化、更便捷及以用家為本的體驗。作為強積金制度自2000年12月運作至今最重要的改革，積金易平台將重塑目前分散的營運環境，並帶來可觀的累計節省成本，在平台運作十年後達至300億元至400億元，使計劃成員得益。

許正宇續說，積金易平台亦將有助實行「全自由行」，同時開拓新措施和功能的可行性。

政府、積金局及積金易平台有限公司正全力進行積金易平台的構建工作，目標是最快於2022年底完成硬件和軟件的建設，政府會在憲報公告指明個別受託人及其強積金計劃在2023年開始有序地強制使用積金易平台的日期。待所有受託人和強積金計劃完成過渡後，積金易平台將於2025年左右全面運作。

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