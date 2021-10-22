財庫局：賦權財匯局取代會計師公會發牌
文章日期：2021年10月22日 16:52
財庫局發表網誌指，立法會三讀通過《2021年財匯局(修訂)條例草案》，賦權財匯局成為全面的獨立規管和監察機構，財匯局將負責發出會計執業證書，以及為會計師事務所及執業法團註冊，取代會計師公會收取申請費用。財庫局續指，首年將豁免收取費用，亦計劃在首數年凍結在不高於會計師公會現正收取的水平。
網誌稱，草案修訂了財匯局職能的條文，更清楚地訂明財匯局在推動行業發展的角色，將研究如何加強該局的相關工作，包括培訓專業人才、強化持續專業進修等；建議成立法定諮詢委員會，向財匯局提供意見；確保財匯局將會採取相稱原則執行其規管工作，對涉及公眾利益實體核數師施加較嚴格的規管控制。
財庫局局長許正宇表示，將着手處理相關的附屬法例及過渡工作，以準備實施新規管制度，會繼續積極與業界攜手，探索推動行業未來發展的方向，重點之一是研究在大灣區先行先試開展會計專業服務的便利措施。
政府早於2019年1月30日通過《2019年財匯局(修訂)條例草案》，當時財匯局獲賦予直接行使 查察、調查、懲處及監察香港會計師公會的權力。
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