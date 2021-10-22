經季節性調整的綜合消費物價指數，截至9月止的三個月的平均每月變動率為-0.7%，而截至8月止三個月的相應變動率則為-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。

細分甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為1.6%、1.2%及1.3%，而8月份的相應升幅則分別為2.2%、1.3%及1.4%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為0.9%、0.9%及1.2%，在8月份的升幅則分別為1.5%、1%及1.2%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至9月止的三個月平均每月變動率分別為-2.1%、-0.1%及0.1%，截至8月止的三個月的相應變動率則分別為-0.1%、-0.1%及0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至9月止的三個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率均為0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅最多為電力、燃氣及水，升幅達23.6%；衣履有8.7%；交通達5.4%；外出用膳及外賣亦升2.8%；耐用物品則升2.2%；基本食品升1.3%，雜項服務升0.9%。按年跌幅的類別分別有雜項物品，下跌2.1%；住屋則跌1.4%；煙酒跌0.6%。

政府發言人表示，九月份基本消費物價通脹率緩和至1%，這是由於去年同月上調公營房屋租金的影響消散，以及外出用膳及外賣價格的按年升幅因基數效應而收窄。同時，消費物價指數許多其他組成項目承受的壓力仍然輕微，儘管電力及衣履的價格升幅在能源成本飈升及本地消費需求改善下加快。展望將來，隨着經濟持續復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在今年餘下時間應維持大致溫和。

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