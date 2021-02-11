匯豐疫市推「匯豐EVERYMILE信用卡」 指定類別簽帳每2蚊賺1里
文章日期：2021年10月22日 17:23
匯豐香港宣布，推出首張專為旅遊愛好者和千禧世代客群度身訂造的旅遊信用卡「匯豐EveryMile信用卡」，持卡人在本地交通、咖啡店及輕便美食，以及網上娛樂平台三大類別憑卡簽帳每2港元可賺取1飛行里數，於其他本地及海外簽帳亦可享每5港元簽帳可賺1飛行里數。
由即日至明年2月28日，持卡人於發卡後60日內累積消費滿4000元，可享500元獎賞錢（可兌換成10,000里數），或累積消費滿1.5萬元，可享1250元獎賞錢（可兌換成25,000里數）之迎新優恵。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，該信用卡正為該行愛好旅遊的客戶在疫後的旅遊熱潮做好準備，在本地特選日常消費類別商戶簽帳賺里數。
現在客戶能於匯豐Reward+透過奬賞錢兌換多達15個飛行常客計劃或酒店獎賞計劃的積分，當中大部分可即時兌換及入帳以供換領機票及酒店住宿。客戶亦可選擇於該app兌換其他禮遇包括購物現金券及繳付結單等。
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