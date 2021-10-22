恒大：力爭與債權人達成續貸、展期或其他替代方案
文章日期：2021年10月22日 17:54
恒大（3333）旗下恒大地產集團公告，9月及10月到期的美元債券支付利息寬限期未滿，另就緩解流動性問題採取的措施方面，如出售中國恒大資產的情況尚未取得重大進展，恒大無法保證能繼續履行融資和其他合同下的財務義務。
公告指，除中國恒大於9月28日簽訂協議出售盛京銀行（2066）17.53億非流動內資股外，出售中國恒大資產的情況尚未取得重大進展。中國恒大將繼續推進中期業績公告披露的措施，緩解流動性問題，盡力爭取與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案。
考慮到改善流動性的困難、挑戰及不確定性，中國恒大無法保證能繼續履行融資和其他合同下的財務義務。如果中國恒大未能履行擔保或其他到期債務的義務，且無法與債權人達成借款續貸、展期或其他替代方案，將對中國恒大業務、前景、財務狀況及運營結果造成重大不利影響。
如中國恒大在緩解流動性問題方面有重大進展，將適時向市場公佈。
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