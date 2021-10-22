澳門博彩法公眾諮詢：團體籲博企承擔更多社會責任 組建公共基金
文章日期：2021年10月22日 18:22
根據《Macau Business》報道指，在澳門今午就修改《博彩法》進行的公眾諮詢會上，公眾主要關注博彩公司的企業社會責任問題。澳門民眾青年會常務理事唐可嵐在會上指，博彩業是澳門的主要經濟支柱，業界長遠要就推動澳門多元化方面承擔更多責任，及將澳門轉型成為國際樞紐。她建議，博彩公司可以參與投資及成立公共基金，推動澳門休閒娛樂、加促智慧城市發展，及支持年青初創企業家。
在會上，澳門青年博彩從業員協會秘書長余韶洲指出，其在會內進行的內部統計顯示，有90%回應者希望當局能夠在將來對博彩企業的管理層級行政人員，進行監管，同時亦支持博企需要承擔更多社會責任，例如承諾對本地僱員提供保障、晉升本地員工，及為本地中小企提供支援。他對政府建議向博企派員入局，表示支持，認為可發揮更好的監管。資料顯示，該會的名譽會長包括金沙中國（1928）總裁王英偉、澳博（0880）聯席主席梁安琪、永利澳門（1128）副主席陳志玲等博企高層。
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