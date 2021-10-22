根據《Macau Business》報道指，在澳門今午就修改《博彩法》進行的公眾諮詢會上，公眾主要關注博彩公司的企業社會責任問題。澳門民眾青年會常務理事唐可嵐在會上指，博彩業是澳門的主要經濟支柱，業界長遠要就推動澳門多元化方面承擔更多責任，及將澳門轉型成為國際樞紐。她建議，博彩公司可以參與投資及成立公共基金，推動澳門休閒娛樂、加促智慧城市發展，及支持年青初創企業家。