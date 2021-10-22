中國電信上季多賺17% 今年首9個月利潤增24%
文章日期：2021年10月22日 19:30
中國電信（0728）今天公布截至今年9月底止的3個季度業績，公司股東應佔利潤按年增加24.7%至233.27億元（人民幣，下同），剔除出售天翼電子商務和天翼融資租賃的一次性稅後收益14.16億元，則同比增長17.1%；EBITDA按年增加4.5%至963.48億元。中國電信績前收報2.81元，無升跌。
期內，公司錄得經營收入3292.41億元，按年增加12.5%；其中服務收入按年增加8.3%至3042.71億元。移動通信服務收入貢獻1405.28億元，按年增加6.3%。旗下移動用戶淨增1864萬戶至約3.7億戶，5G套餐用戶淨增6904萬戶至約1.56億戶，滲透率達到42.1%。手機上網總流量同比上升39.3%至3397.72萬TB；移動用戶ARPU（每用户平均收入）為45.4元，較去年同期繼續增長。
若單計上季，公司經營收入按年增加11.3%至1100.04億元，股東應佔利潤為55.84億元，按年增加17.4%。
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