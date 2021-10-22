期內，公司錄得經營收入3292.41億元，按年增加12.5%；其中服務收入按年增加8.3%至3042.71億元。移動通信服務收入貢獻1405.28億元，按年增加6.3%。旗下移動用戶淨增1864萬戶至約3.7億戶，5G套餐用戶淨增6904萬戶至約1.56億戶，滲透率達到42.1%。手機上網總流量同比上升39.3%至3397.72萬TB；移動用戶ARPU（每用户平均收入）為45.4元，較去年同期繼續增長。

若單計上季，公司經營收入按年增加11.3%至1100.04億元，股東應佔利潤為55.84億元，按年增加17.4%。

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