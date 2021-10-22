截至第三季末，招行房地產企業貸款餘額為3588.74億元（人民幣，下同），較去年底增加165.54億元，佔該行貸款6.93%，比例較去年底下降0.31個百分點，主要投向優質戰略客戶。整體而言，招行整體不良貸款率為0.93%，按季下跌0.08個百分點，較去年底則降0.14個百分點。

招行首三季純利為936.35億元，按年上升22.21%，第三季純利則為324.65億元，按年上升21.07。受惠貸款增長，招行首三季淨利息收入按年上升8.74%至1506.38億元，淨利息收益率按年跌0.03厘至2.48厘，不過單計第三季則按季上升0.01厘至2.47厘，主要受惠於信用卡貸款增長較快，加上存款準備金率下調，改善生息資產結構。

首九個月淨手續費收入為757.34億元，按年上升19.69%，主要受財富管理業務增長帶動。今年首九個月，招行信用減值損失為562.74億元，按年上升7.21%，第三季則為143.79億元，按年上升19.35%。

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