內房信用風險暴露 招行內房企業貸款不良率升至1.29%
文章日期：2021年10月22日 20:26
中國恒大（3333）出現債務問題後，市場關注內房債務問題對內地銀行貸款資產質素的影響。招商銀行（3968）在今日公布的第三季業績中表示， 受部分房地產企業信用風險暴露影響，截至第三季末，對房地產企業的不良貸款率為1.29%，按季升0.22個百分點，較去年底則上升1.06個百分點，惟較整體公司貸款不良率低0.18個百分點。招行指，該部分貸款資產質量在可控範圍內，預計在當前宏觀環境及行業政策下，該行房地產領域資產質量將保持總體穩定。
截至第三季末，招行房地產企業貸款餘額為3588.74億元（人民幣，下同），較去年底增加165.54億元，佔該行貸款6.93%，比例較去年底下降0.31個百分點，主要投向優質戰略客戶。整體而言，招行整體不良貸款率為0.93%，按季下跌0.08個百分點，較去年底則降0.14個百分點。
招行首三季純利為936.35億元，按年上升22.21%，第三季純利則為324.65億元，按年上升21.07。受惠貸款增長，招行首三季淨利息收入按年上升8.74%至1506.38億元，淨利息收益率按年跌0.03厘至2.48厘，不過單計第三季則按季上升0.01厘至2.47厘，主要受惠於信用卡貸款增長較快，加上存款準備金率下調，改善生息資產結構。
首九個月淨手續費收入為757.34億元，按年上升19.69%，主要受財富管理業務增長帶動。今年首九個月，招行信用減值損失為562.74億元，按年上升7.21%，第三季則為143.79億元，按年上升19.35%。
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