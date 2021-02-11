據公告指，該ETF的 管理費為0.85%，全年經常性開支比率估計為1.8%，年度跟蹤偏離度估計為2%。每半年以美元分派。

三星指出，面對環球半導體的預期供應短缺，半導體公司積極增產應付市場需求，吸引投資者關注相關股份。三星彭博環球半導體ETF捕捉環球半導體業務總收入最高的一些半導體巨頭，覆蓋整個產業鏈的上游及下游行業， 預計該ETF上市時將會直接參與7個市場，包括韓國、台灣、日本、美國、法國、荷蘭及德國之頂尖半導體企業，如Nvidia（NVDA）、台積電（TSM）、ASML、三星電子、英特爾（INTC）等。截至10月15日，指數有20隻成分股，總市值約34,257.9億美元。

該產品於香港時間交易，方便亞洲時區的投資者以較低門檻投資環球半導體市場的領先企業，同時分散投資風險。截至9月30日，追蹤指數在過往一年的升幅為44.41%，跑贏同期之恒生指數、標普500及納斯達克指數。