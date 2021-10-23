不過，以30間大型企業組成的道指，則受惠於美國運通（美：AXP）第三季盈利好過預期，抽升5.41%帶動，上升0.21%，報35677點。總結全周，美股表現不錯標指數上升1.6%，納指和道指分別上漲1.3%和1.1%，均自7月初以來首次連升三周。

包括Facebook、Alphabet和Match Group（美：MTCH）的社交媒體在內的標普通訊行業指數下跌2.28%，為表現最差的行業指數。Thornburg Investment Management投資組合經理Sean Sun指出，供應鏈出現問題，如果貨物困在貨船而未能運送到消費者，客戶不會為這些貨品花費廣告支出。

供應鏈受害者亦包括Intel（美：INTC），管理層指缺乏零件和晶片影響手提電腦銷量，最大業務部門的客戶運算部門（Client Computing Group）第三季收入按年下跌2%。另外，Intel數據中心業務收入低於市場預期，市場亦憂慮該行資本支出降低其毛利率，昨日股價急挫11.68%。

特朗普概念股則走勢凌厲，擬與特朗普新社交平台合併上市的Digital World Acquisition Corp（美：DWAC）昨日多次因急升觸發熔斷，全日升1.07倍，是成交第二多個股，為特朗普競選美國總統提供手機應用程式服務的Phunware（美：PHUN）更升達4.71倍。

恒指夜期跌102點或0.39%，收報26008點，低水119點。ADR港股比例指數收報26005點，跌0.46%。