鄭志剛表示，『飛越啟德』推出『小劍神』培訓計劃，就是希望協助來自基層的小學生及早接觸劍擊運動，縱然不會人人是劍神，也能讓他們從中學會沉著應戰、靈活變通，即使遇上逆境也能為自己創造『逆轉勝』。。成立於2018年的「飛越啟德」是「啟德體育園」成員，旨在推動體育普及化。過去三年，「飛越啟德」與逾60間體育總會或非牟利機構合作，舉辦近100項社區體育活動，吸引逾萬名市民參加。

出任「飛越啟德劍擊大使」的張家朗，將透過參與不同活動、社交媒體等加強推廣劍擊，特別是針對青少年層面，令劍擊運動在香港更加普及。張家朗稱，期望培訓計劃的小學員將來成為我的師弟妹，齊為港隊出戰。」

「小劍神」培訓計劃將於明年一月在全港9個地區（灣仔、油尖旺、九龍城、黃大仙、將軍澳、葵青、沙田、大埔及屯門）展開，會招募450名小三至小五學生，經過有系統的甄選，在其屬下9間小學接受為期一年的系統化訓練。「飛越啟德」將為參與學員提供個人訓練器材、計分儀器及專業導師指導，學員更有機會參與地區比賽。「體育係」與中大運動醫學團隊透過不同遊戲，測試參與學員各項運動潛能。評估為有潛質的劍擊學員，將接受香港劍擊總會專業導師「初班」訓練，表現出色的學員，將獲選進入「精英班」訓練。香港劍擊總會將舉辦兩次比賽，協助選拔有潛質的劍擊運動員。