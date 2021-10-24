陳茂波又指，本港經濟持續發展，惟把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續。過去二十年間，金融服務業佔本港生產總值比例由12.8%增加到逾21%，但其聘用本港僱員人數佔就業人口比例，則僅由5.3%增加到7.1%，從業員人數約27萬人。

反觀貿易及物流業，同期佔本地生產總值比例由23.6%降至不足20%，聘用人數佔比即使由23.8%降至17.5%，但仍聘用了逾67萬人。至於旅遊業，在疫情前佔本地生產總值雖只有4.5%，卻僱用了6.6%的打工仔，從業員近26萬人。這樣的就業結構意味著，即使金融服務業發展暢旺，並帶動零售、餐飲、旅遊及運輸等行業的需求，但不同行業打工仔所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題。

另一邊廂，歐美量化寬鬆及游資過剩，導致全球資產格價持續上升，加上本港的土地供應長年不足，令住宅樓價嚴重脫離一般市民的負擔能力，也引致生活成本偏高，蠶食了打工仔辛勞賺取的工資的實際購買力。

他指，可以說，經濟結構令增長成果的分配嚴重不均、收入差距及資產差距加劇、生活成本（支出）上升與勞動所得（收入）增長的差距顯著擴大，成為了香港社會發展的最主要矛盾，大大削弱了不少市民的獲得感和幸福感，甚至對社會的歸屬感。

當中離不開兩大關鍵，一是營造經濟蓬勃發展的環境和推動產業多元發展，增加優質的就業機會和擴大收入的空間；二是透過大量增加土地及房屋供應，實現以置業為主導的目標，讓市民能有安居之所，並減低生活成本的負擔。朝著這兩大方向力拼，可逐步改善市民的生活，邁向真正的安居樂業。