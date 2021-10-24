文章指，年初以來，樓市嚴厲調控讓恒大陷入危機渦旋，旗下全國幾百個項目如何復 工復產、按期交樓，牽動著全社會的神經。位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司包含深圳、東莞、江門、汕 尾、珠海、中山六地10餘個項目的復工復產工作正有序進行中，全力以赴落實政府保交樓的要求。

其中，進度較快的有深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等，皆已進入室內裝修階段，將陸續向業主交付﹔深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等項目，部分樓宇已於近期陸續封頂。各項目皆按照施工計劃緊鑼密鼓地進行。

文章指，在恒大全力推動「保交樓」的背景下，深圳公司在復工復產上的積極表現將可為外界打了一針「強心劑」。隨著購房者和市場信心的恢復，以及近期樓市頻吹「暖風」，對危機中的恒大乃至所有房企而言，無疑是一個重大利好。