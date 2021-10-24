內地國金證券分析報告指，此前市場已對房地產稅試點推廣有所預期，主要擔憂的是房地產稅會在幾十個城市大面積試點，並在幾年內全面立法推廣，但該行認為根據今次房地產稅試點授權的落地，以及具體年限的出台，意味著短期房地產稅相關利空出盡。預計房地產稅立法工作或於5 年後進行，全面推廣時間點相較此前市場預期也會有所推遲。至於具體試點出台的時間點，預計大概率不會在今年第四季，故維持此前判斷，認為房地產稅試點工作更可能在新房銷售企穩後，在房價上行周期內推出。

該行又預計本次試點房地產稅的城市數量將僅限於部分房價漲幅較大的熱點城市，比如上海、深圳、杭州、廣州等，整體數量或不超過10個，預計後續會有更多針對一手房銷售的寬鬆政策出台來對沖房地產稅的不利影響。

同時，國金證券預計本次試點工作或將從對新購房徵稅為主，進一步擴大到對存量房征稅，但預計仍會維持首套房和部分面積免征的特點。

內地平安證券報告則指出，房地產稅立法改革均勢在必行，是次在部分地區開展房地產稅改革試點，符合預期。從國內外經驗看，房地產稅出台短期或

對樓市有一定沖擊，但衝擊大小受免征範圍、邊際稅率等影響，後續仍需持續關注各地具體試點方案。

中長期來看，房地產稅出台難改區域樓市趨勢，後者更多受到供需等基本面因素影響。投資建議方面，該行認為隨著樓市快速下行及房企流動性壓力的加大，當前政策端底部已經顯現，同時行業陣痛期有望加速房企優勝劣汰，未來「倖存」房企無論經營、財務將更加穩健，擁有品牌、管理、融資等優勢的房企有望持續享受更高利潤率水平。