越秀金融大廈位於廣州天河，總建築面積為21萬平方米，包括地上68層大樓（包括4層零售商場及64層寫字樓）；及擁有827個地下停車位的4層車庫。據越秀房託表示，投資者每持100個基金單位將可認購37個基金單位，每單位供股價為3.2港元，以發行最多12.34億個基金單位，最多集資逾39億港元；供股價較越秀房託周五（10月22日）收市價3.67元折讓12.8%。越秀地產目前間接擁有越秀房託約38.7%股權，連同此前因收購廣州國金中心須發行的基金單位代價部分，越秀地產持股量將升至43.7%。

越秀地產指，是次交易將錄得除稅後收益為13.66億元，所得淨額將用作集團的營運資金。集團指，出售物業有助於施行公司長期企業戰略，並且通過公司及越秀房產基金採用的互動和資本有效模式，在增長和穩定之間創造和維持可持續平衡。這種互動模式有望同時帶動公司及越秀房產基金的長期增長。

越秀地產於2012年向越秀房託出售廣州國金中心，當中約15.98億港元代價，是由越秀房託自2016年底起於每年12月31日向越秀地產以發行遞延基金單位方式支付，遞延基金單位發行價原為每股4元，但由於供股認購價較公告日期之前連續五個交易日的基金單位每日平均收市價折讓超過10%，即3.674元，故根據有關市埸價格、供股基金單位數目及供股認購價，經遞延基金單位發行價調整後，遞延基金單位發行價將由每個基金單位4港元降至3.861652港元。