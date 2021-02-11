港股ADR跌122點 夜期低水119點 匯控業績
文章日期：2021年10月25日 08:33
美股向下，港股ADR跌122點或0.47%，報26003點，即月恒指夜期跌102點，低水119點，報26008點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.46%，折合報502.05元；阿里巴巴（9988）跌1%，折合報172.66元；美團（3690）跌1.44%，折合報285.03元；匯控（0005）升0.36%，折合報46.67元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.41元。
道期現跌0.191%；標期現跌0.19%；納期現跌0.19%。日股現跌0.99%，韓股現跌0.38%，澳股現升0.45%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，匯控（0005）、招商證券（6099）、中興通訊（0763）等。
國藥（1099）首三季純利升14.97%。
越秀房託（0123）近95億購物業，「100供37」籌39億支付部分代價。
正業（3363）斥1.86億向控股股東購中山廠房物業。
歐化國際（1711）發盈喜，中期轉賺不多於100萬元。
旭輝永升（0884）配股近下限定價，籌逾13億元。
內地設房產稅試點，券商料試點不多於10個，5年後立法。
中國恒大（3333）︰深圳等六地十數項目有序復工「保交樓」。另，恒大︰未來10年不買地，轉型新能源汽車。
百度（9888）：無人車出行平台已接待逾40萬人次。
麗展（0488）全年虧損近21億不派息。
內房信用風險暴露，招行（3968）內房企業貸款不良率升至1.29%。
先施（0244）半年虧損收窄至6060萬，不派息。
中國電信（0728）上季多賺17%，今年首9個月利潤增24%。
華潤水泥（1313）首3季少賺28%至53億。
大家樂（0341）料半年賺8000萬元，較去年同期錄顯著增長。
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