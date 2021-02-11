恒指低開106點 恒大升4% 恒汽升11%
文章日期：2021年10月25日 09:26
恒指今早低開106點或0.41%，報26020點，成交金額32億元；國指今早低開55點或0.6%，報9301點。恒生科技指數開市報6722點，跌0.47%。
藍籌5隻升，35隻下跌，20隻無升跌。招商銀行（3968）升0.97%，報67.45元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.56%，報89.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻11點；龍湖（0960）跌3.64%，報38.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.31%，報285.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股4隻升，17隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）開市報29.95元，升2.39%；跌幅最大的是百度（9888）開市報173.3元，跌2.42%。
恒指100天線(26601.95點)；科指100天線(6983.6點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）開市報46.5元，無升跌；招商證券（6099）無成交，報12.68元；中興通訊（0763）無成交，報24.95元。
國藥（1099）首三季純利升14.97%。開市報21.25元，升1.19%。
越秀房託（0123）近95億購物業，「100供37」籌39億支付部分代價。開市報7.17元，跌0.42%。
正業（3363）斥1.86億向控股股東購中山廠房物業。無成交，報0.68元。
歐化國際（1711）發盈喜，中期轉賺不多於100萬元。無成交，報0.265元。
旭輝永升（0884）配股近下限定價，籌逾13億元。開市報4.96元，跌4.62%。
內地設房產稅試點，券商料試點不多於10個，5年後立法。內房普遍向下，融創（1918）開市報18.74元，跌4.78%；新城發展（1030）開市報6.75元，跌3.43%；旭輝（0884）開市報4.96元，跌4.62%；中海外（0688）開市報18.14元，跌2.58%；龍湖（0960）開市報38.4元，跌3.64%；潤地（1109）開市報33.45元，跌0.89%；碧桂園（2007）開市報8.09元，跌0.86%。
中國恒大（3333）︰深圳等六地十數項目有序復工「保交樓」。另，恒大︰未來10年不買地，轉型新能源汽車。恒大開市報2.8元，升4.09%；恒大汽車（0708）開市報4元，升11.42%。
百度（9888）：無人車出行平台已接待逾40萬人次。開市報173.3元，跌2.42%。
麗展（0488）全年虧損近21億不派息。無成交，報4.14元。
內房信用風險暴露，招行（3968）內房企業貸款不良率升至1.29%。開市報67.45元，升0.97%。
先施（0244）半年虧損收窄至6060萬，不派息。無成交，報0.53元。
中國電信（0728）上季多賺17%，今年首9個月利潤增24%。開市報2.82元，升0.36%。
華潤水泥（1313）首3季少賺28%至53億。開市報7元，跌1.82%。
大家樂（0341）料半年賺8000萬元，較去年同期錄顯著增長。無成交，報14.3元。
破頂股表現
破頂股包括，中裕燃氣（3633）創52周高，見7.58元，開市報7.58元，升1.07%。
異動股
上升異動股，包括，恒大汽車（0708）開市報4元，升11.42%；本間高爾夫（6858）開市報3.5元，升4.79%；FRIENDTIMES（6820）開市報1.24元，升4.2%；恒大（3333）開市報2.8元，升4.09%；中糧家佳康（1610）開市報3.12元，升3.65%；百融雲（6608）開市報13.24元，升3.28%；海昌海洋公園（2255）開市報1.98元，升2.59%；浪潮國際（0596）開市報3.6元，升2.56%；天立教育（1773）開市報1.7元，升2.41%；海爾智家（6690）開市報29.95元，升2.39%。
下跌異動股，包括，旭輝永升服務（1995）開市報15.8元，跌8.56%；融創服務（1516）開市報17.38元，跌5.23%；融創（1918）開市報18.74元，跌4.78%；SOHO中國（0410）開市報2元，跌4.76%；旭輝（0884）開市報4.96元，跌4.62%；越秀房託（0405）見52周低3.51元，開市報3.51元，跌4.36%；晶苑國際（2232）開市報2.55元，跌4.14%；時代中國（1233）開市報5.98元，跌3.86%；龍湖（0960）開市報38.4元，跌3.64%。
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