ASIFMA在其30名成員的回覆中發現，約90%的成員表示在香港經營受到了「中度」或「顯著」的影響。將近四分之三的跨國公司在吸引和留住人才方面遇到困難，三分之一的公司面臨「重大」挑戰。

ASIFMA信中讚揚香港成功遏制新冠病毒，並樂見經濟復蘇，預計今年本地生產毛額(GDP)將增長6.5%，但對其長期的經濟狀況表示擔憂。據該協會，國際金融服務業貢獻了香港經濟產出約21%。

ASIFMA的CEO Mark Austen在信中提到，香港國際地位的惡化也將損害中國的長期利益和其開放資本市場的努力。

該協會呼籲放寬對前往美國、歐洲和英國的限制，因為上述地方是許多跨國公司總部所在地。協會亦呼籲香港設定一個開放的明確時間表，並詳細說明臨時目標。

該組織表示，香港應該逐步取消包括21天檢疫在內的限制措施。其他建議包括限制對輸入病例密切接觸者的定義，持續強調優先為香港最脆弱群體接種疫苗，以及最終接受需要「與病毒共存」。