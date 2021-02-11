港元現報7.7733元貶值2點子，曾貶值最多10點子，報7.7741元，亦曾升值最多4點子，報7.7727元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.34點子至0.03875%；1星期HIBOR升0.12點子至0.04446%；2星期HIBOR升0.09點子至0.05161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.11點子至0.15161%；6個月期HIBOR跌0.14點子至0.21786%；12個月期HIBOR無升跌，報0.31929%。

美元指數現報93.582貶值0.06點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.08788%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0211%，連續2日擴闊，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%

對上一次連續2日擴闊，是2021年10月20日，當日利差報-0.0193%。

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