恒指半日升23點 比亞迪、理想汽車創上市新高 匯控績前升0.5%
文章日期：2021年10月25日 12:11
恒指、科指100天線前續調整，恒指今早低開106點，早段曾挫最多197點，其後反覆上升最多85點，半日高低波幅283點。恒指100天線(26603.24點)，科指100天線(6984.06點)。
恒指半日升23點或0.09%，報26150點，成交金額635億元；國指跌21點或0.23%，報9335點。恒生科技指數收報6768點，升0.21%。
藍籌24隻升，36隻下跌。藥明生物（2269）升4.24%，收報118.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；海底撈（6862）跌7.88%，收報26.9元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌2.47%，收報61.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。
恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報108.7元，升6.36%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報94.95元，跌3.99%。
北水南下合計淨流入17.34億元，較上日增加1579.93%，連續第4日流入，累計流入63.37億元，對上一次連續4日淨流入是2021年10月8日。南水北上合計淨流入21.96億元人民幣，較上日減少83.34%，連續第5日流入，累計流入335.17億元。
發改委召集重美元債內房開會，內房向下。另，內地設房產稅試點，券商料試點不多於10個，5年後立法。佳兆業（1638）見52周低1.46元，收報1.47元，跌11.45%；世茂集團（0813）收報13.52元，跌6.89%；奧園（3883）收報3.5元，跌6.17%；中海外（0688）收報18.04元，跌3.11%；龍湖（0960）收報38.8元，跌2.63%；潤地（1109）收報32.9元，跌2.52%；碧桂園（2007）收報7.9元，跌3.19%。
發改委稱加快風電、光伏基地建設。風電玻璃股上升，龍源電力（0916）收報18.24元，升7.42%；卡姆丹克（0712）收報0.485元，升1.04%；洛陽玻璃（1108）收報10.06元，升4.9%；福萊特玻璃（6865）收報40.1元，升2.82%；協鑫新能源（0451）收報0.355元，升1.43%；信義光能（0968）收報16.08元，升1.13%。
多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）收報46.75元，升0.54%；招商證券（6099）收報12.68元，無升跌；中興通訊（0763）收報25.15元，升0.8%。
國藥（1099）首三季純利升14.97%。收報20.05元，跌4.52%。
越秀房託（0123）近95億購物業，「100供37」籌39億支付部分代價。收報7.1元，跌1.39%。
正業（3363）斥1.86億向控股股東購中山廠房物業。收報0.68元，無升跌。
歐化國際（1711）發盈喜，中期轉賺不多於100萬元。收報0.265元，無升跌。
旭輝永升（0884）配股近下限定價，籌逾13億元。收報4.94元，跌5%。
中國恒大（3333）︰深圳等六地十數項目有序復工「保交樓」。另，恒大︰未來10年不買地，轉型新能源汽車。恒大收報2.7元，升0.37%；恒大汽車（0708）收報4.09元，升13.93%；恒騰（0136）收報2.89元，跌1.7%；恒大物業（6666）收報4.55元，跌5.01%。
百度（9888）：無人車出行平台已接待逾40萬人次。收報173元，跌2.59%。
麗展（0488）全年虧損近21億不派息。收報4.06元，跌1.93%。
內房信用風險暴露，招行（3968）內房企業貸款不良率升至1.29%。收報66.65元，跌0.22%。
先施（0244）半年虧損收窄至6060萬，不派息。收報0.52元，跌1.89%。
中國電信（0728）上季多賺17%，今年首9個月利潤增24%。收報2.75元，跌2.14%。
華潤水泥（1313）首3季少賺28%至53億。收報6.82元，跌4.35%。
大家樂（0341）料半年賺8000萬元，較去年同期錄顯著增長。收報14.22元，跌0.56%。
破頂股表現
破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見305元，收報302.8元，升2.51%；理想汽車（2015）創上市新高，見125.4元，收報124.6元，升0.81%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.64元，收報7.52元，升0.27%；嘉里物流（0636）創52周高，見19.92元，收報19.88元，升2.58%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；精英匯（1775）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升16.67%。
破底股方面
破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見39.2元，收報39.45元，跌4.13%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.01元，收報5.02元，跌4.2%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.49元，收報2.5元，跌1.57%；龍皇（8493）創上市新低，見0.112元，收報0.113元，跌19.86%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見10.5元，收報10.88元，跌3.03%；迅銷（6288）見52周低46.2元，收報48.1元，跌3.61%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；都市麗人（2298）見52周低0.58元，收報0.59元，跌1.67%；永旺（0984）見52周低1.4元，收報1.4元，跌4.76%。
異動股
上升異動股，包括，精英匯（1775）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升16.67%；港華燃氣（1083）收報5.15元，升14.19%；恒大汽車（0708）收報4.09元，升13.93%；1957 & Co.（8495）收報0.475元，升13.1%；耀才（1428）收報1.7元，升11.11%；東岳（0189）收報19元，升9.83%；中昌國際（0859）收報0.41元，升7.89%；龍源電力（0916）收報18.24元，升7.42%；理文化工（0746）收報8.18元，升6.93%；高偉電子（1415）收報5.65元，升6.6%；快手（1024）收報108.7元，升6.36%。
下跌異動股，包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.112元，收報0.113元，跌19.86%；佳兆業（1638）見52周低1.46元，收報1.47元，跌11.45%；佳兆業健康（0876）收報0.148元，跌11.38%；卓珈控股（1827）收報1.54元，跌9.41%；九毛九（9922）收報19.4元，跌9.13%；齊合環保（0976）收報1.15元，跌8%；海底撈（6862）收報26.9元，跌7.88%；旭輝永升服務（1995）收報16.02元，跌7.29%。