該行於2020年增撥的第一級及第二級預期信貸損失準備中，目前尚餘大約12億美元，現時預計預期信貸損失準備要到2022年下半年，才會返回平均貸款30至40個基點的中期目標正常範圍。

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基於通脹壓力、持續投資及最近公布的收購和出售的影響和時間，撇除估計為3億美元的英國銀行徵費後，匯控預期2021和2022年的經調整成本大約為320億美元。該行致力於中期內實現平均有形股本回報率達到10%或以上的目標。

匯控自2020年計劃實施以來，累計節省26億美元成本，而達標開支則為31億美元。截至2021年9月30日，集團累積削減了930億美元風險加權資產，並有望於2022年底前實現合共削減1,100億美元的目標。

匯控續前微升0.5%，中午收報46.75元。

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