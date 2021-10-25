匯控：淨利息收益未來數季有望回升 下季料再錄信貸損失撥回淨額
文章日期：2021年10月25日 12:25
匯控（0005）第三季業績勝預期，該行對收入前景更趨樂觀，稱在借貸增長，以及政策利率調升的時間早於預測推動下，淨利息收益有望於未來數季開始上升。基於現時的主流經濟預測以及拖欠還款經驗，預料2021年的預期信貸損失將錄得撥回淨額，而2021年第四季亦有機會再錄得小量撥回淨額，視乎第三級準備的抵銷水平而定。
該行於2020年增撥的第一級及第二級預期信貸損失準備中，目前尚餘大約12億美元，現時預計預期信貸損失準備要到2022年下半年，才會返回平均貸款30至40個基點的中期目標正常範圍。
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基於通脹壓力、持續投資及最近公布的收購和出售的影響和時間，撇除估計為3億美元的英國銀行徵費後，匯控預期2021和2022年的經調整成本大約為320億美元。該行致力於中期內實現平均有形股本回報率達到10%或以上的目標。
匯控自2020年計劃實施以來，累計節省26億美元成本，而達標開支則為31億美元。截至2021年9月30日，集團累積削減了930億美元風險加權資產，並有望於2022年底前實現合共削減1,100億美元的目標。
匯控續前微升0.5%，中午收報46.75元。
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