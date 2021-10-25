發改委指，為規範價格指數行為，促進價格指數市場健康有序發展，發改委價格司會同有關方面成立聯合工作組，根據《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，對國內具有全國性影響的所有煤炭價格指數編制發布單位，啟動價格指數行為評估和合規性審查。對評估和合規性審查中發現的違規行為，將依規採取約談、公開曝光、限期整改、暫停發布、列入失信名單等懲戒措施；對構成違法的，由相關部門依法追究法律責任。

今日煤炭相關股份中，中國神華（1088）暫升1.6%、兗煤（1171）升逾2%、中煤能源（1898）升1.9%等。

昨日中國國家發改委則發布指，山西、內蒙古和陝西等煤炭主產區多處煤礦主動降低煤炭坑口銷售價格，平均每噸減幅達100元人民幣以上，最高降價達到360元，消息刺激今日電力股急升，龍源（0916）暫升逾8%、潤電（0836）暫升5.4%、華能國際（0902）暫升1.9%、中國電力（2380）暫升逾4%。

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