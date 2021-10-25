匯控預期收入前景更趨樂觀，因為借貸增長和政策利率調升的時間早於預測，淨利息收益有望於未來數季開始上升。邵偉信預期，港元拆息會在6至12個月內開始上升，對本港業務有較有利的利率環境。行政總裁祈耀年則指，在近月供應鏈瓶頸下，受惠全球經濟增長，上季貿易融資按季仍有200億美元增長。

對於內地對房地產貸款監管，祈耀年認為，內地對商業房地產的監管不會對該行有重大衝擊，該行在房地產貸款保守，亦部署良好，規模相對細小而且有良好管理。

匯控今季不派息，將會於明年2月公布2021年業績之時或之前，審視是否恢復派付季度股息。邵偉信表示，考慮不少盈利是來自信貸損失回撥，因此今年派息比率應在40%至55%目標的較低水平，但預計在明年會較高。

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