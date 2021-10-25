藍籌19隻升，37隻下跌，4隻無升跌。藥明生物（2269）升3.88%，收報117.7元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升1.73%，收報90.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；海底撈（6862）跌9.08%，收報26.55元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌0.83%，收報286.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。

恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報108元，升5.68%；跌幅最大的是汽車之家（2518）收報94.1元，跌4.85%。

恒指受制於100天線(26603.06點)；科指同樣受制於100天線(6983.82點)。

北水南下合計淨流入32.09億元，較上日增加3008.61%，連續第4日流入，累計流入78.12億元，淨流入金額是10月20日39.15億元後最多，對上一次連續4日淨流入是10月8日。南水北上合計淨流入8.94億元人民幣，較上日減少93.22%，連續第5日流入，累計流入322.16億元。

午後消息股表現

發改委︰審查煤炭價格指數，多個煤礦主動降價。煤炭股向上，神華（1088）收報18.02元，升0.9%；兗煤（1171）收報13.76元，升1.47%；兗煤澳洲（3668）收報19元，無升跌；中煤能源（1898）收報5.4元，升0.75%；伊泰（3948）收報6.53元，升2.19%。

匯控（0005）第三季多賺76%勝預期，斥最多20億美元回購股份。匯控收報46.7元，升0.43%。

今早及隔晚消息股表現

發改委召集重美元債內房開會。另，內地設房產稅試點，券商料試點不多於10個，5年後立法。內房向下，佳兆業（1638）見52周低1.43元，收報1.47元，跌11.45%；世茂集團（0813）收報13.4元，跌7.71%；奧園（3883）收報3.45元，跌7.51%；禹洲（1628）收報0.94元，跌6.93%；中海外（0688）收報18.22元，跌2.15%；龍湖（0960）收報39.1元，跌1.88%；潤地（1109）收報33.45元，跌0.89%；碧桂園（2007）收報7.91元，跌3.06%。

發改委稱加快風電、光伏基地建設。風電玻璃股上升，龍源電力（0916）收報18.42元，升8.48%；卡姆丹克（0712）收報0.49元，升2.08%；洛陽玻璃（1108）收報10.16元，升5.94%；福萊特玻璃（6865）收報39.3元，升0.77%；協鑫新能源（0451）收報0.36元，升2.86%；信義光能（0968）收報15.96元，升0.38%。

多間公司公布業績，績前表現如下，招商證券（6099）收報12.72元，升0.32%；中興通訊（0763）收報25.2元，升1%。

國藥（1099）首三季純利升14.97%。收報19.82元，跌5.62%。

越秀房託（0123）近95億購物業，「100供37」籌39億支付部分代價。收報7.1元，跌1.39%。

正業（3363）斥1.86億向控股股東購中山廠房物業。收報0.68元，無升跌。

歐化國際（1711）發盈喜，中期轉賺不多於100萬元。收報0.26元，跌1.89%。

旭輝永升（0884）配股近下限定價，籌逾13億元。收報4.98元，跌4.23%。

中國恒大（3333）︰深圳等六地十數項目有序復工「保交樓」。另，恒大︰未來10年不買地，轉型新能源汽車。恒大收報2.67元，跌0.74%；恒大汽車（0708）收報4元，升11.42%；恒大物業（6666）收報4.52元，跌5.64%；恒騰（0136）收報2.91元，跌1.02%。

百度（9888）：無人車出行平台已接待逾40萬人次。收報172.2元，跌3.04%。

麗展（0488）全年虧損近21億不派息。收報4.05元，跌2.17%。

內房信用風險暴露，招行（3968）內房企業貸款不良率升至1.29%。收報66.9元，升0.15%。

先施（0244）半年虧損收窄至6060萬，不派息。收報0.53元，無升跌。

中國電信（0728）上季多賺17%，今年首9個月利潤增24%。收報2.76元，跌1.78%。

華潤水泥（1313）首3季少賺28%至53億。收報6.8元，跌4.63%。

大家樂（0341）料半年賺8000萬元，較去年同期錄顯著增長。收報14.28元，跌0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見305元，收報302.8元，升2.51%；理想汽車（2015）創上市新高，見126.9元，收報126.1元，升2.02%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.64元，收報7.49元，跌0.13%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升12.35%；仁天科技控股（0885）停牌；嘉里物流（0636）創52周高，見19.96元，收報19.82元，升2.27%；合興（0047）創52周高，見0.076元，收報0.075元，跌1.32%；包浩斯（0483）創52周高，見1.11元，收報1.01元，無升跌；精英匯（1775）創52周高，見0.7元，收報0.66元，升10%。

破底股方面

破底股包括，領悅服務（2165）創上市新低，見3.98元，收報4元，跌1.96%；康諾亞（2162）創上市新低，見39.05元，收報40.7元，跌1.09%；康聖環球（9960）創上市新低，見5.01元，收報5.18元，跌1.15%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.49元，收報2.73元，升7.48%；龍皇（8493）創上市新低，見0.111元，收報0.113元，跌19.86%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見10.5元，收報10.68元，跌4.81%；中國環保科技（0646）見52周低0.24元，收報0.24元，跌3.23%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，跌1%；越秀房託（0405）見52周低3.4元，收報3.42元，跌6.81%；迅銷（6288）見52周低46.2元，收報48.1元，跌3.61%；銀建國際（0171）見52周低0.495元，收報0.51元，無升跌；都市麗人（2298）見52周低0.58元，收報0.58元，跌3.33%；永旺（0984）見52周低1.4元，收報1.45元，跌1.36%。

異動股

上升異動股，包括，1957 & Co.（8495）收報0.48元，升14.29%；港華燃氣（1083）停牌；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.92元，收報0.91元，升12.35%；恒大汽車（0708）收報4元，升11.42%；精英匯（1775）創52周高，見0.7元，收報0.66元，升10%；耀才（1428）收報1.68元，升9.8%；看通集團（1059）收報0.52元，升9.47%；東岳（0189）收報18.8元，升8.67%；森松國際（2155）收報9.61元，升8.59%；龍源電力（0916）收報18.42元，升8.48%；中昌國際（0859）收報0.41元，升7.89%。

下跌異動股，包括，龍皇（8493）創上市新低，見0.111元，收報0.113元，跌19.86%；佳兆業（1638）見52周低1.43元，收報1.47元，跌11.45%；易居企業（2048）收報1.59元，跌9.14%；海底撈（6862）收報26.55元，跌9.08%；銀杏教育（1851）收報1.27元，跌8.63%；佳兆業健康（0876）收報0.153元，跌8.38%；九毛九（9922）收報19.6元，跌8.2%；旭輝永升服務（1995）收報15.9元，跌7.99%。

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