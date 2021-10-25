集團指，於今日收市後與投資者訂立認購協議，以每股5元，發行近1.17億股，涉資近5.84億元。相當於現有已發行股份總數的3.84%或擴大後股本的3.7%。另外集團又發行可換股債券總值近18.36億元人民幣（約22.18億港元），初步換股價為6.33元。上述的可換股債券若悉數獲轉換，則配發最多3.5億股換股股份，相當於已發行股本的11.51%，或擴大後股本的9.98%。

此前，集團事先張揚將於收市後發布重大公告，市場揣測港華燃氣或與母企中華煤氣（0003）進行資產置換。惟是次通告值提到，集團擬進一步拓展智慧能源業務，而母企為支持其發展計劃，確認未來將不會從事或參與任何屋頂太陽能光伏系統業務或持有當中任何權利或權益，惟母企從事的若干現有屋頂太陽能光伏系統業務，在合符上市規則及法規下有意轉讓予港華燃氣﹔以及母企聯營公司及若干小型項目可能進行的有關業務；及集團可能從事的有關業務除外。

集團又指，由於投資者透過發行股份及發行可換股債券於公司持有戰略性股權，預期集團將獲提供額外資源以進一步推廣及擴大其智慧能源業務。

港華燃氣又同時宣佈，恒地（0012）主席兼董事總經理、煤氣主席兼非執董李家傑將出任港華燃氣的非執董及主席職務，即日生效﹔原主席陳永堅則不再擔任主席，留任執董。公司又將改名為「港華智慧能源有限公司」、英文名稱為「Towngas Smart Energy Company Limited」。

港華燃氣早市升14.19%，收報5.15元，高位見5.17元，半日成交9589.89萬元，午市起停牌，股份將於明早復牌。

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