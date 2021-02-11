集團主席李家傑形容，個人為科技發燒友，希望為人類帶來改變。公司更會冠名為港華智慧能源，物色科技創新及應用，並且當仁不讓，冀對國家減碳目標作出貢獻。當前以他所見，太陽能的成本已大降，蓄能技術及數字化平台已屆應用階段。他指出，已與Affinity認識多年，大家的策略是共同追求發展智慧能源，協助減碳。

黃維義表示，集團透過Affinity融資，大部份會投入在智慧能源業務，但是現有的城市燃氣業務是集團的命脈及基礎，加上較早前才落實與上海燃氣合作，業務仍在擴大中，因此不會轉售予母公司中華煤氣（0003）。隨著集團投入智慧能源業務，今年會爭取參與30個零碳園區項目，現階段已落實25個項目。到2025年時，他冀港華可以落實200個零碳園區項目，供應16吉瓦電力，料總投資近600億元人民幣。

Affinity創始人及董事長鄧國耀則指出，集團今年一直追尋全球的清潔能源、智慧能源投資企業，但是不擬投資在初創企業，反而會與已具備營運設施及足夠管理資源的平台，落實快速發展，因此選擇了港華燃氣作為伙伴。他得悉李家傑關注氣候變化對地球的影響，並了解到港華燃氣早於5年前已開始建立智慧能源業務的旅程，他期望今次雙方合作，可令到業務發展得更高效、更有韌力。

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