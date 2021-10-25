集團表示，新簽合同額的增長主要來自於境內城市綜合開發、市政建設、道路與橋樑、環保等相關業務領域的投資與建設的增加。

單計今年第3季，中交建新簽合同金額為3215.82億元（人民幣，下同）；其中以基建建設業務簽訂合同金額達2895.55億元，佔比高見90.04%。

今年以來，中交建各業務來自於境外地區的新簽合同額為1,260.58億元，同比下降4.81%，約佔集團新簽合同額的13%。其中，基建建設業務、基建設計業務、疏浚業務和其他業務分別為1,205.77億元、7.26億元、41.87億元和5.68億元。

中交建績前收報4.19元，跌0.48%。

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