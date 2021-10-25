新東方在線預計，終止將對集團截至2022年5月31日止財政年度及後續期間的總營收產生重大不利影響；然而，鑒於截至2021年5月31日止兩個財政年度K-12業務分部產生虧損，預計集團的溢利將受到積極影響。

董事會估計，截至2021年5月31日止兩個財政年度，按總營收貢獻劃分，K-9業務佔其K-12教育分部約58%至73%。

在2020及20201財年集團的K-12教育分部總營收分別為2.95億元及7.87億元，毛損分別為4487.7萬元及2504萬元。

公司指，將繼續考慮適當的戰略機會，力求在終止後實現現有K-9業務的最大價值，並將於適當時候向股東告知最新情況，集團將繼續經營與義務教育無關的業務部分，並將重點和資源轉向增強其他教育產品和服務，探索新的商機。

股份今日跌3.46%，報5.02元，高低位分別為5.3元及4.91元。

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