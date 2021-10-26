美股向上，道指、標指創即市及收市價新高。道指高見35787.04點，收市連升2日，累計升138.07點，另外，亦連續第9日陽燭，對上一次連續第9日陽燭是2019年1月16日。標指則高見4572.62點。納指高見15259.63點，是9月10日15349.47點後最高，收市價是9月9日後收市新高。

道瓊斯工業平均指數收漲64點，升幅0.18%，報35741點。標普500指數收漲21點，升幅0.48%，報4566點。納斯達克綜合指數收漲136點，或0.91%，報15226點。

家得寶升1.44%，報371.26美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻34點，而美國運通跌2.55%，報182.31元，拖低道指31點。

科技股方面，蘋果收市報148.64元，跌0.03%，谷歌母公司Alphabet收市報2748.94元，跌0.08%，亞馬遜收市報3320.37元，跌0.45%，Facebook收市報328.69元，升1.25%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報472點。德國DAX指數收漲0.37%，報15599點；法國CAC 40指數跌0.31%，報6712點；英國富時100指數收漲0.26%，報7222點。