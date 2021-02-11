港股ADR跌7點 夜期高水22點 美期亞股向上 萬洲、贛鋒鋰業等業績
文章日期：2021年10月26日 08:55
美股向上，港股ADR跌7點或0.03%，報26125點，即月恒指夜期升13點，高水22點，報26154點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.13%，折合報505.66元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，折合報171.21元；美團（3690）跌0.65%，折合報284.94元；匯控（0005）升1.55%，折合報47.43元；建行（0939）跌0.38%，折合報5.4元。
道期現升0.109%；標期現升0.21%；納期現升0.37%。日股現升1.6%，韓股現升0.45%，澳股現升0.25%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括ASM（0522）、復星醫藥（2196）、贛鋒鋰業（1772）、萬洲（0288）等。
維達（3331）獲主席斥資1024萬元增持。
華置（0127）再沽佳兆業（1638）票據，虧損逾2.88億。
阿里健康（0241）發盈警，料中期虧損不多於3.2億人民幣。
小米（1810）通過汽車業務股權激勵計劃，暫未有單獨上市計劃。
新東方在線（1797）停止經營內地義務教育階段校外培訓服務。
中興通訊（0763）首三季純利按年倍增至58.53億元人民幣。
中交建（1800）首3季新簽合同逾1萬億人幣，完成目標86%。
招商證券（6099）第三季純利跌6.18%至27.56億元人民幣。
永達汽車（3669）上季多賺31.4%。
東銀國際（0668）3000萬元人民幣借款遭違約。
港華燃氣（1083）向私募基金發新股及可換股債券，籌逾28億。
李寧（2331）第三季整個平台同店銷售錄20%至30%高段增長。
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