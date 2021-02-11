藍籌37隻升，12隻下跌，11隻無升跌。比亞迪（1211）升5.35%，報319元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻26點；阿里健康（0241）跌3.08%，報11.94元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.57%，報173元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

恒生科技指數成份股17隻升，8隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）開市報28.3元，升1.8%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報11.94元，跌3.08%。

恒指上試100天線(26573.89點)，科指同樣上試100天線(6970.27點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）開市報84.55元，升0.06%；復星醫藥（2196）開市報38.9元，升0.65%；贛鋒鋰業（1772）開市報158元，升3.13%；萬洲（0288）開市報5.3元，升0.57%。

維達（3331）獲主席斥資1024萬元增持。開市報20.5元，無升跌。

華置（0127）再沽佳兆業（1638）票據，虧損逾2.88億。華置無成交，報3.8元；佳兆業開市報1.49元，升1.36%。

阿里健康（0241）發盈警，料中期虧損不多於3.2億人民幣。開市報11.94元，跌3.08%。

小米（1810）通過汽車業務股權激勵計劃，暫未有單獨上市計劃。開市報22.6元，升0.22%。

新東方在線（1797）停止經營內地義務教育階段校外培訓服務。開市報4.9元，跌2.39%。

中興通訊（0763）首三季純利按年倍增至58.53億元人民幣。開市報25.45元，升0.99%。

中交建（1800）首3季新簽合同逾1萬億人幣，完成目標86%。無成交，報4.19元。

招商證券（6099）第三季純利跌6.18%至27.56億元人民幣。無成交，報12.72元。

永達汽車（3669）上季多賺31.4%。無成交，報12.44元。

東銀國際（0668）3000萬元人民幣借款遭違約。無成交，報0.24元。

港華燃氣（1083）向私募基金發新股及可換股債券，籌逾28億。開市報5.38元，升4.47%。

李寧（2331）第三季整個平台同店銷售錄20%至30%高段增長。開市報95.25元，升4.04%。

破頂股表現

破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見319元，開市報319元，升5.35%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見188元，開市報188元，升7.43%；理想汽車（2015）創上市新高，見132.2元，開市報132.2元，升4.84%。

異動股

上升異動股，包括，理文化工（0746）開市報9.18元，升14.89%；太陽娛樂（8082）開市報0.155元，升13.14%；上海復旦（1385）開市報24元，升12.94%；融信中國（3301）開市報3.66元，升8.28%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見188元，開市報188元，升7.43%；比亞迪（1211）創上市新高，見319元，開市報319元，升5.35%；理想汽車（2015）創上市新高，見132.2元，開市報132.2元，升4.84%；恒大汽車（0708）開市報4.19元，升4.75%；中集集團（2039）開市報16.3元，升4.62%。

下跌異動股，包括，中昌國際（0859）開市報0.36元，跌12.2%；新東方（9901）開市報17.5元，跌3.85%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌3.38%；阿里健康（0241）開市報11.94元，跌3.08%；綠城中國（3900）開市報11.86元，跌2.79%；嗶哩嗶哩（9626）開市報634元，跌2.69%。

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