港元現報7.774元升值3點子，曾貶值最多7點子，報7.775元，亦曾升值最多7點子，報7.7736元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.05點子至0.04399%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05089%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15196%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21714%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.31857%。

美元指數現報93.91升值0.097點或0.1%。

美元1個月期LIBOR報0.08788%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0209%，連續3日擴闊，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%

對上一次連續3日擴闊，是2021年9月28日，當日利差報-0.0207%。

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