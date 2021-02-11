港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連升3日 創逾1個月高
文章日期：2021年10月26日 11:20
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.02點子至0.06703%，是2021年9月9日後最高，當日報0.06792%。
港元現報7.774元升值3點子，曾貶值最多7點子，報7.775元，亦曾升值最多7點子，報7.7736元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.07點子至0.03804%；1星期HIBOR跌0.05點子至0.04399%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.15196%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.21714%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.31857%。
美元指數現報93.91升值0.097點或0.1%。
美元1個月期LIBOR報0.08788%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0209%，連續3日擴闊，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%
對上一次連續3日擴闊，是2021年9月28日，當日利差報-0.0207%。
其他報道
匯豐上調中國股票評級至增持 稱地產股及部分銀行股等有投資價值
港股ADR跌7點 夜期高水22點 美期亞股向上 萬洲、贛鋒鋰業等業績