劉鶴與耶倫視像通話，恒指今早高開102點見半日頂，最多跌138點，高低波幅242點。恒指半日跌103點或0.39%，報26028點，成交金額615億元；國指跌71點或0.76%，報9251點。恒生科技指數收報6646點，跌1.45%。