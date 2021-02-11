恒指半日倒跌103點 北水轉淨流出 電動車股破頂
文章日期：2021年10月26日 12:09
劉鶴與耶倫視像通話，恒指今早高開102點見半日頂，最多跌138點，高低波幅242點。恒指半日跌103點或0.39%，報26028點，成交金額615億元；國指跌71點或0.76%，報9251點。恒生科技指數收報6646點，跌1.45%。
藍籌26隻升，31隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升5.71%，收報19.64元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.63%，收報120.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；阿里健康（0241）跌9.25%，收報11.18元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.41%，收報169.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.38元，升1.95%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報11.18元，跌9.25%。
恒指100天線(26571.83點)前拉鋸，科指同樣於100天線(6969.24點)前拉鋸。
北水南下合計淨流出5.16億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入14.45億元人民幣，較上日增加61.63%，連續第6日流入，累計流入336.61億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）收報85.4元，升1.07%；復星醫藥（2196）收報38.75元，升0.26%；贛鋒鋰業（1772）收報157.3元，升2.68%；萬洲（0288）收報5.22元，跌0.95%。
維達（3331）獲主席斥資1024萬元增持。收報20.7元，升0.98%。
華置（0127）再沽佳兆業（1638）票據，虧損逾2.88億。華置收報3.8元，無升跌；佳兆業收報1.5元，升2.04%。
阿里健康（0241）發盈警，料中期虧損不多於3.2億人民幣。收報11.18元，跌9.25%。
小米（1810）通過汽車業務股權激勵計劃，暫未有單獨上市計劃。收報22.4元，跌0.67%。
新東方在線（1797）停止經營內地義務教育階段校外培訓服務。收報4.99元，跌0.6%。
中興通訊（0763）首三季純利按年倍增至58.53億元人民幣。收報25.55元，升1.39%。
中交建（1800）首3季新簽合同逾1萬億人幣，完成目標86%。收報4.2元，升0.24%。
招商證券（6099）第三季純利跌6.18%至27.56億元人民幣。收報12.68元，跌0.31%。
永達汽車（3669）上季多賺31.4%。收報13.04元，升4.82%。
東銀國際（0668）3000萬元人民幣借款遭違約。收報0.24元，無升跌。
港華燃氣（1083）向私募基金發新股及可換股債券，籌逾28億。收報5.05元，跌1.94%。
李寧（2331）第三季整個平台同店銷售錄20%至30%高段增長。收報93元，升1.58%。
破頂股表現
破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見324.6元，收報313.8元，升3.63%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見197.6元，收報194.9元，升11.37%；理想汽車（2015）創上市新高，見136.6元，收報134.7元，升6.82%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.06元，收報0.99元，升8.79%。
破底股方面
破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.9元，收報0.92元，跌2.13%；康諾亞（2162）創上市新低，見38.8元，收報39.15元，跌3.81%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.57元，收報0.57元，跌1.72%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.081元，收報0.081元，跌3.57%；龍皇（8493）創上市新低，見0.106元，收報0.108元，跌4.42%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.54元，收報3.56元，跌7.05%；中國燃氣（0384）見52周低18.3元，收報18.32元，跌4.88%；聯康生物（0690）見52周低0.087元，收報0.089元，跌1.11%；聯邦制藥（3933）見52周低5元，收報5.1元，跌1.54%；海底撈（6862）見52周低25.5元，收報25.75元，跌3.01%；越秀房託（0405）見52周低3.32元，收報3.35元，跌2.05%；都市麗人（2298）見52周低0.58元，收報0.59元，升1.72%；深圳國際（0152）見52周低9.61元，收報9.69元，跌1.22%。
異動股
上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.33元，升37.5%；理文化工（0746）收報9.8元，升22.65%；偉俊集團控股（1013）收報0.064元，升14.29%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見197.6元，收報194.9元，升11.37%；上海復旦（1385）收報23.6元，升11.06%；冠均國際（1629）收報0.73元，升10.61%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.06元，收報0.99元，升8.79%；浪潮國際（0596）收報3.58元，升8.48%；奈雪的茶（2150）收報10.54元，升8.1%；五菱（0305）
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