王丹指出，現時推出房地產稅政策的時機不錯，試點城市範圍也較原先傳聞的少，相信是怕影響太廣。她預料未來兩至三個月部分試點城市將出台細節，試點城市可參考目前在上海、重慶的房地產稅機制，再按自身城市去修定包括稅率、免稅的範圍或套數等。

她又指，房地產稅更多是針對綜合供應不足的影響，而非為直接導致樓價下跌，故預期一開始推行的房地產稅稅率不會太高，否則會影響持有多間或第二間的物業的人士，或因持有成本太高而放售，若沒人接盤將令樓價受壓。

至於近期第二次集中供地遇冷風，她指，由於第一次集中供地過熱，未能達成政策目標，故第二次集中供地要改變規則，延至今年八、九月才進行，比之前預期稍晚。但同時市場發生中國恒大（3333）的事件，房企無論在境外美元債市，或境內融資均有困難，不少決定暫停買地，保現金流及償債為先，導致第二次出現較多流拍。但亦因房企參拍度較低，或同樣沒有達成增加供應的政策效果，料第三次供地會於餘下月份完成。

她指，目前內房行業估值非常的低，較看好下半年仍有充足彈藥買地、現金流及資產負債表較好的公司，而參與第二次集中供地較多的公司，也因為地價回調，獲得了毛利率較好的項目及保證更多可售資源，料未來可持續發展性能跑贏同業，故較看好中海外（0688），碧桂園（2007）及龍光（3380）。

對於物管股世茂服務（0873）及旭輝永升（1995）齊齊配股，她指，或繼續有配股潮，因為大型物管股或趁機向有資金困難的房企收購物管業務，而之前永升及世茂的配股比例僅在5至10%之間，導致市場反應較負面主要是因在無標的或交易下進行股權融資，投資者難以判斷到底資金用途能否利好未來盈利增長。但相信只要交易落地，將對股價有提振作用。

她又指，對物管行業沒太悲觀，縱然市場認為內房增速受限下物管將受影響，物管股估值高於地產，但該行曾做測算，認為即時在沒有增長下，物管股作為輕資產及現金水平較高行業，有能力提高派息比率，以現有估值亦非常吸引。

記者：方楚茵

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