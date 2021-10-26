對於公司的未來發展，當代置業希望通過資產重組和戰略投資人的引進，實現再生和持續發展。

此前，當代在本月曾為避免潛在違約，尋求將該筆10月25日到期的美元債券延期，將到期日延長三個月，至2022年1月25日。公司則將於10月25日未償還票據中的本金額8750萬元（相當於未償還本金額的35%），以削減未償還票據的本金額。同時，為穩投資者信心，主席、執行董事兼控股股東張雷和總裁兼執行董事張鵬有意向集團提供合共約8億元人民幣的股東貸款，並預期於未來兩至三個月內完成。

惟最終集團於10月20日終於有關延期徵求，指建議並不符合公司或其他持份者的利益，正與獨立財務顧問及計劃儘快聘任法律顧問，協助評估公司的資本結構、流動性狀況、經營和財務狀況，以解當前流動性問題。公司自10月21日起停牌。

此外，另一內房港龍中國（6968）亦正尋求再融資，將一筆2021年12月1日的1.5億美元、13.5厘美元債進行交換要約，新票據最低收益率將為13.5厘，期限364日。集團指為現有票據進行再融資並改善其債務結構，使公司能延長其債務期限、更穩定地發展、加強其資產負債表及改善現金流管理。集團又同時發行新優先票據。港龍今日暫跌1.81%，報4.34元。

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