匯豐信用卡伙麥當勞推「買一送一」套餐優惠
文章日期：2021年10月26日 14:44
匯豐和香港麥當勞宣佈，攜手推出限時匯豐信用卡簽賬優惠，客戶使用指定匯豐信用卡於麥當勞簽賬，將可享額外「獎賞錢」及免費「One And All套餐」回贈。
麥當勞App即日起連續四星期與人氣組合MIRROR合作推出多款麥炸雞套餐電子優惠券，當中匯豐信用卡客戶更獨家獲享免費套餐回贈。於10月30日及31日，顧客使用任何匯豐Visa或Mastercard於麥當勞App憑電子優惠券簽賬購買32元 的「 One And All 套餐」，即可於麥當勞App獲免費回贈相同套餐之電子優惠券一張。回贈的電子優惠券會於2021年11月8日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶，用戶可憑有效的電子優惠券換領。
另外，即日起至11月21日，顧客於全港麥當勞或麥當勞App 以指定匯豐信用卡單一簽賬滿30元或以上，即可享額外10%「奬賞錢」回贈。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，匯豐在香港的信用卡發卡量接近400萬張。在年輕客戶的帶動下，今年上半年匯豐信用卡快餐類別簽賬增長近七成。
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