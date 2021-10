麥當勞App即日起連續四星期與人氣組合MIRROR合作推出多款麥炸雞套餐電子優惠券,當中匯豐信用卡客戶更獨家獲享免費套餐回贈。於10月30日及31日,顧客使用任何匯豐Visa或Mastercard於麥當勞App憑電子優惠券簽賬購買32元 的「 One And All 套餐」,即可於麥當勞App獲免費回贈相同套餐之電子優惠券一張。回贈的電子優惠券會於2021年11月8日自動存入與購買時相同的合資格麥當勞App賬戶,用戶可憑有效的電子優惠券換領。

另外,即日起至11月21日,顧客於全港麥當勞或麥當勞App 以指定匯豐信用卡單一簽賬滿30元或以上,即可享額外10%「奬賞錢」回贈。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示,匯豐在香港的信用卡發卡量接近400萬張。在年輕客戶的帶動下,今年上半年匯豐信用卡快餐類別簽賬增長近七成。

