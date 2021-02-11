道衡亞太區企業融資業務主管呂海歌表示，今年由於隨監管而來的不確定因素，可看到企業正在評估不同的替代方案。 私有化是在美國上市的中國企業為其投資者和員工帶來確定性的途徑之一，這些投資者和員工希望在審計和會計披露或有關私隱和安全的新法律方面避免採取「觀望」的態度。

呂海歌補充，監管方面產生的不確定因素加上對數據和私隱規則要求的提高，意味著中國企業可能會詳細審視其融資方案，如考慮以雙重上市、私有化和SPAC等途徑。這些融資方案將提供渠道，幫助中國企業作為進入全球資本市場，應對可能會面臨的挑戰。

報告中的其他數據亦顯示，期內有50家中國企業選擇到美國上市，募集資金共達148億美元；而香港新股市場同期迎來51家中國企業，籌集資金總額為190億美元。該行表示，儘管期內中國企業在美國和香港的新股活動依舊強勁，但由於離岸上市政策和監管愈趨嚴格，市場仍然存在不確定因素，料對未來的公開招股活動產生影響。

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