劉鶴雖與耶倫視像通話，不過大市高位拉鋸，三大指數全數向下，恒指終止2連升，今早高開102點見全日高位，午後跌幅進一步擴大至跌226點，收市跌93點或0.36%，報26038點，全日高低波幅330點。跌市成交增，全日成交金額1139億元，較上日增加2.49%。國指科指兩連跌，國指跌62點或0.67%，報9259點。恒生科技指數收報6654點，跌1.34%。北水亦終止連續4日流入。