恒指先升後跌93點 科指、國指連跌兩日 成交增2% 北水止4連入
文章日期：2021年10月26日 16:34
劉鶴雖與耶倫視像通話，不過大市高位拉鋸，三大指數全數向下，恒指終止2連升，今早高開102點見全日高位，午後跌幅進一步擴大至跌226點，收市跌93點或0.36%，報26038點，全日高低波幅330點。跌市成交增，全日成交金額1139億元，較上日增加2.49%。國指科指兩連跌，國指跌62點或0.67%，報9259點。恒生科技指數收報6654點，跌1.34%。北水亦終止連續4日流入。
藍籌24隻升，35隻下跌，1隻無升跌。金沙中國（1928）升4.54%，收報17.96元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升1.71%，收報47.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點；阿里健康（0241）跌10.88%，收報10.98元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.59%，收報169.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。
恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報34.85元，升1.46%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報10.98元，跌10.88%。
恒指受制於100天線(26571.92點)，科指受制於100天線(6969.32點)。
北水南下合計淨流出20.39億元，終止連續4日流入。南水北上合計淨流入8.45億元人民幣，較上日減少5.46%，連續第6日流入，累計流入330.61億元。
午後消息股表現
騰訊（0700）：王者榮耀IP新遊戲周六晚面世。收報502元，跌0.59%。
山水水泥（0691）今年首9個月少賺23%，錄18.62億人幣。收報2.1元，跌1.4%。
今早及隔晚消息股表現
傳部分電池產品加價，比亞迪（1211）：內部正在核實。比亞迪創上市新高，見324.6元，收報311.4元，升2.84%。
維達（3331）獲主席斥資1024萬元增持。收報20.75元，升1.22%。
多間公司公布業績，績前表現如下，ASM PACIFIC（0522）收報84.75元，升0.3%；復星醫藥（2196）收報38.45元，跌0.52%；贛鋒鋰業（1772）收報153.4元，升0.13%；萬洲（0288）收報5.23元，跌0.76%。
華置（0127）再沽佳兆業（1638）票據，虧損逾2.88億。華置收報3.8元，無升跌；佳兆業收報1.5元，升2.04%。
阿里健康（0241）發盈警，料中期虧損不多於3.2億人民幣。收報10.98元，跌10.88%。
小米（1810）通過汽車業務股權激勵計劃，暫未有單獨上市計劃。收報22.4元，跌0.67%。
新東方在線（1797）停止經營內地義務教育階段校外培訓服務。收報4.79元，跌4.58%。
中興通訊（0763）首三季純利按年倍增至58.53億元人民幣。收報25.5元，升1.19%。
中交建（1800）首3季新簽合同逾1萬億人幣，完成目標86%。收報4.19元，無升跌。
招商證券（6099）第三季純利跌6.18%至27.56億元人民幣。收報12.7元，跌0.16%。
永達汽車（3669）上季多賺31.4%。收報12.74元，升2.41%。
東銀國際（0668）3000萬元人民幣借款遭違約。收報0.24元，無升跌。
港華燃氣（1083）向私募基金發新股及可換股債券，籌逾28億。收報4.95元，跌3.88%。
李寧（2331）第三季整個平台同店銷售錄20%至30%高段增長。收報95.5元，升4.31%。
破頂股表現
破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見324.6元，收報311.4元，升2.84%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見197.6元，收報190.3元，升8.74%；理想汽車（2015）創上市新高，見136.6元，收報133元，升5.47%；微泰醫療（2235）創上市新高，見31.7元，收報30.55元，無升跌；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.06元，收報1元，升9.89%；新華滙富（0188）創52周高，見0.465元，收報0.385元，跌4.94%。
破底股方面
破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.9元，收報0.9元，跌4.26%；諾輝健康（6606）創上市新低，見31.05元，收報31.3元，跌7.67%；康諾亞（2162）創上市新低，見38.8元，收報40.6元，跌0.25%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.57元，收報0.59元，升1.72%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.081元，收報0.081元，跌3.57%；優趣匯（2177）創上市新低，見4.85元，收報4.87元，跌1.81%；龍皇（8493）創上市新低，見0.104元，收報0.105元，跌7.08%；碧生源（0926）創上市新低，見0.244元，收報0.245元，跌2%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.54元，收報3.55元，跌7.31%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.15元，收報1.16元，無升跌；中國燃氣（0384）見52周低18.12元，收報18.46元，跌4.15%；中國抗體（3681）見52周低2.78元，收報2.81元，跌3.1%；聯康生物（0690）見52周低0.087元，收報0.09元，無升跌；聯邦制藥（3933）見52周低5元，收報5.09元，跌1.74%；海底撈（6862）見52周低25元，收報25.25元，跌4.9%；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.98元，跌1.01%；越秀房託（0405）見52周低3.28元，收報3.28元，跌4.09%；都市麗人（2298）見52周低0.58元，收報0.58元，無升跌；深圳國際（0152）見52周低9.61元，收報9.73元，跌0.82%；中譽集團（0985）見52周低1.36元，收報1.36元，跌3.55%。
異動股
上升異動股，包括，中國環保科技（0646）收報0.37元，升54.17%；理文化工（0746）收報9.6元，升20.15%；五菱（0305）收報1.57元，升14.6%；興科蓉醫藥（6833）創上市新高，見1.06元，收報1元，升9.89%；上海復旦（1385）收報23.35元，升9.88%；小鵬汽車（9868）創上市新高，見197.6元，收報190.3元，升8.74%；奈雪的茶（2150）收報10.54元，升8.1%；青啤（0168）收報65.65元，升7.98%；偉俊集團控股（1013）收報0.06元，升7.14%；高偉電子（1415）收報5.95元，升6.25%；新奧能源（2688）收報127.8元，升6.06%。
下跌異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.135元，跌11.76%；嚐高美（8371）收報1.02元，跌11.3%；阿里健康（0241）收報10.98元，跌10.88%；暢捷通（1588）收報10.76元，跌9.43%；新晨中國動力（1148）收報1.06元，跌9.4%；合景泰富（1813）收報7.05元，跌8.68%。
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