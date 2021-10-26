《魷魚遊戲》很明顯「參考」了日本某幾部動漫作品，《要聽神明的話》、《賭博默示錄》等，還有《大逃殺》的病態暴力風格。然而發源地日本的流行文化後勁不繼，有內容卻衝不出亞洲，遠遠不及八、九十年代的光輝歲月，眼看同類橋段被韓國用上後，更被追過。韓國娛樂事業的竅門，或可從《魷魚遊戲》導演的訪問找到些頭緒。

縱使導演黃東赫一度否認抄橋，最後亦不得不承認《魷魚遊戲》受日本漫畫影響。他憶述一度財困時，經常流連於漫畫喫茶店看日本漫畫，其時便看了《賭博默示錄》與《詐欺遊戲》，覺得遊戲設計得太難，深信自己可做得更好。

改造方法，首先是以全球為市場，遊戲改得容易明白，人人一看即懂，於是變成兒童遊戲。他解釋，遊戲簡單除了老少咸宜、容易投入外，還有遊戲太難的話，只有天才的主角才能破關，而他想寫的，不是英雄，偏偏是輸家，於是帶出下一點，即觀眾所身處的現實環境。李東赫指出，由於現代資本社會執着於勝負，不論股市、樓市、Bitcoin亦如是，估計觀眾喜歡追看一些快速致富的活動。反映殘酷社會現實這一點，與贏盡國際獎項的《上流寄生族》類似。簡言之，《魷魚遊戲》是充滿計算的全球商業作品。

明明橋段與主題是很日本式的，但近年日本創作卻難以進攻全球市場。參考早年的大熱作品如《進擊的巨人》與《鬼滅之刃》，兩者都是老少咸宜與容易明白，題材較為大眾接受，不至於《大逃殺》般本土、病態、邊緣化，求創作多於求商業。意味着雖然現在全球市場一體，好像有平台讓各地交出獨特的作品，但到最後還是要服務全球觀眾，因此作品要大熱的話，要先在不同文化之中找到最大公約數，即將門檻盡量降低。與《魷魚遊戲》題材相若的Netflix片集《今際之國的有栖》來自日本，人氣卻顯然不及前者，亦被影評歸咎為遊戲玩法太複雜；不過，兩套片集的共通點都是拍法、分鏡近美式，漸偏離了各自的本土風格，迎合全球觀眾看劇習慣。至於早前同樣大熱的《后翼棄兵》，說是以國際象棋為題材，惟內容提及棋譜、棋術不多，比少年向的日本圍棋動畫《棋靈王》還要簡單得多，前者卻風靡全球，可能不提太多棋藝，才是大熱之道。

市面上的串流平台有多款，好些是以內涵取勝，例如Amazon Prime，但有網購做主業與靠山，因此相對不進取。而Netflix則只能靠訂閱人數來維持生計，觀看量比片集質素重要，原創作品要符合全球愈多觀眾口味愈好。容易明白、現實共鳴、美劇拍法大概是Netflix往後大熱片集的方程式，其實也是順着荷里活與Marvel系列的歷程延伸到電視劇。到數十年觀眾看慣了方程式後，也許覺得這不過是全球版的大台而已。

賈文清

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