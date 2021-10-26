首9個月商品整體出口貨值按年升27.3%。同時，商品進口貨值上升26.5%。首9個月有形貿易逆差2712億元，相等於商品進口貨值的7.0%。

經季節性調整的數字顯示，第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升0.3%。同時，商品進口貨值上升2.1%。

政府發言人表示，即使比較基數偏高，9月份商品出口貨值繼續按年顯著增長16.5%。輸往內地、美國、歐盟和其他主要亞洲市場錄得雙位數增長。2021年首9個月合計，商品貿易總額達74,337億元，較2018年同期的高位超出13.2%。

展望未來，環球經濟復蘇應會繼續支持外部需求。然而，疫情發展尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，仍然會為環球經濟前景帶來不確定性。同時，多個地方的供應瓶頸可能會阻礙環球生產和貿易活動。政府會密切留意相關情況。

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