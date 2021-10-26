至於上半個財年，集團銷售淨額為7.25億歐元（約66.92億港元），按年增加18.6%；期內同店銷售增長11.9%。按品牌劃分，核心品牌牌L'OCCITANE en Provence上半年增長率達21.7%，對整體增長貢獻達87.4%；而ELEMIS增長加快至33.1%。不過，LimeLife期內銷售則下跌28.7%，主要由於去年高基數所致。

截至今年9月底止，集團自營零售店總數達1501間，按年減少22間。

歐舒丹今日股價反覆向下，收市前一度急挫至24.5元低位；最終收復至24.9元收市，跌0.6%。

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