歐舒丹上季銷售額升至35億 上半年同店銷售增長11.9%
文章日期：2021年10月26日 16:54
護膚品股L'OCCITANE（0973）（歐舒丹）收市後公布，上季銷售淨額達3.88億歐元（約35.82億港元），較去年同期3.42億歐元增長14%；其中增長最迅速市場為香港、巴西等地，季內分別按年升38.5%和35.1%。
至於上半個財年，集團銷售淨額為7.25億歐元（約66.92億港元），按年增加18.6%；期內同店銷售增長11.9%。按品牌劃分，核心品牌牌L'OCCITANE en Provence上半年增長率達21.7%，對整體增長貢獻達87.4%；而ELEMIS增長加快至33.1%。不過，LimeLife期內銷售則下跌28.7%，主要由於去年高基數所致。
截至今年9月底止，集團自營零售店總數達1501間，按年減少22間。
歐舒丹今日股價反覆向下，收市前一度急挫至24.5元低位；最終收復至24.9元收市，跌0.6%。
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