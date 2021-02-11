據招股書顯示，優矩互動於2019年、2020年及截至今年4月底四個月的總收益分別為34.51億元、63.61億元及22.14億元；集團溢利分別為8191.4萬元、1.33億元及6863.9萬元。

按招股價範圍中位數，優矩互動估計集資淨額約8.84億元，所得款項淨額約60%用於擴大廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務；16%用於戰略投資和收購；6.6%用於提升內容製作能力；4.9%用於升級優量引擎平台，專注於研究、開發及使用AI功能及SaaS技術；3.3%用於探索廣告主客戶之業務機會；約10%用作營運資金及一般企業用途。

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