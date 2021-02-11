優矩互動UJU今起招股 入場費9,252元
文章日期：2021年10月26日 16:49
內地網上營銷服務供應商優矩互動（UJU HOLDING）（1948）今日起至周五（29日）中午招股，招股價介乎6.7至9.16元，擬發售1.2億股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多近11億元，每手1000股，一手入場費9,252.31元。該股將於下月8日掛牌上市，獨家保薦人為民銀資本。
據招股書顯示，優矩互動於2019年、2020年及截至今年4月底四個月的總收益分別為34.51億元、63.61億元及22.14億元；集團溢利分別為8191.4萬元、1.33億元及6863.9萬元。
按招股價範圍中位數，優矩互動估計集資淨額約8.84億元，所得款項淨額約60%用於擴大廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務；16%用於戰略投資和收購；6.6%用於提升內容製作能力；4.9%用於升級優量引擎平台，專注於研究、開發及使用AI功能及SaaS技術；3.3%用於探索廣告主客戶之業務機會；約10%用作營運資金及一般企業用途。
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