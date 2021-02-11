上季廣告開支增29% 50大廣告商中13個曾與MIRROR合作
文章日期：2021年10月26日 17:26
人氣男團MIRROR及ERROR繼續成為廣告客戶寵兒，根據廣告媒體監察公司admanGo數據，按今年第三季廣告開支金額計算，在前50名廣告開支最高品牌中，有13個品牌都曾邀請MIRROR合作推廣，佔比高達26%；當中有4個品牌同時跟ERROR合作，包括匯豐銀行、戶戶送、八達通及富衛。匯豐也成為十大最高廣告開支的品牌，金額按年增加1.32倍。
admanGo指出，上季整體的廣告開支按年增加29%至77億元，反映各行業正逐漸走出疫情的陰霾，廣告開支重拾升軌。十大廣告開支最高行業按年都錄得升幅，當中排名第一的銀行、信用卡及投資服務按年上升接近6成，升幅在十大行業中排名第二。排名第二的藥物及醫護行業，期內廣告開支按年增加17%。而排名第三位的地產行業則按年上升19%。
各主要媒體的廣告開支方面，流動廣告按年錄得52%升幅，以升幅計排名第一。而桌上電腦按年錄得逾四成升幅，以升幅計排名第二。排第三的社交媒體則錄得按年升幅39%，當中Facebook錄得逾31%按年升幅，而Instagram按年升幅更達到73%。
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