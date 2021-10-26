誠哥有份｜氫能飛機簽署兩合作 包括阿拉斯加航空
文章日期：2021年10月26日 18:00
氫能飛機新創公司ZeroAvia今天宣布與兩航空界巨頭合作，包括與全球最大的噴射客機維護及檢修公司MHIRJ集團簽署協議，合作開發氫電推進系統。根據備忘錄，MHIRJ將透過提供工程服務支持ZeroAvia的發動機獲得美國FAA 33部型號認證，意味標誌著ZeroAvia 成功進軍關鍵航空運作的領域。
ZeroAvia表示，已使用其氫燃料電池動力系統完成超過35次Piper M級六座飛機試飛。目前正努力改裝一架更大的19座Dornier 228飛機，置入其零排放動力系統，並預計於未來數月內進行首次試飛。
另外，ZeroAvia與阿拉斯加航空集團合作，開發以氫電動力系統推動，能夠飛行超過500海里的76座位國內線飛機。阿拉斯加集團同時成為ZeroAvia的投資者之一。阿拉斯加航空希望透過與 ZeroAvia合作實現「氫航空」，致力在2040年實現零排放。
李嘉誠私人投資旗艦維港投資今年4月領投ZeroAvia，融資達2500萬美元（約值1.94億港元）。該輪新增投資者為英航母公司國際航空集團，其他續投的投資者包括微軟創辦人Bill Gates有份創立的Breakthrough Energy Ventures、石油公司蜆殼旗下Shell Ventures等。
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