Hwang續稱，澳博的信貸質素及與銀行的長期關係，支持其籌集所需要的資金方面之能力，但是會受若干監管流程及資本市場出現的不明朗情況所影響。該行的新聞稿指出，澳博已自今年初就2022年2月份到期的銀行融資安排再融資，並且已在今年上半年透過發行無擔保的債券融資93億元，將原先在2020年底止顯示的190億元銀行債，降低至今年6月底的90億元水平，澳博更正就該筆銀行債餘額，以新的銀團融資取代。不過據該行理解，要執行有關安排受制於若干監管流程，既耗時亦難以在時間上作出預算。若未來2至3個月內，出現不可預見的延遲，或未能完成必需的程序，澳博將需要轉移尋求其他融資渠道，例如要發債，並且在債券到期日方面只能夠作有限的緩衝，令澳博面對非其可以控制的不明朗資本市場情況。

不過，該行指出，澳博已建立的經營成績及手上具質素的資產，加上與銀行的長期關係，其相信澳博會獲得足夠的銀行額度或債券融資。無論如何，今次檢討會聚焦於，澳博能否如期籌組銀行融資或準備後備方案。一旦澳博最終取得足夠融資去償還將到期的債款，確保保持流動性，該行將會確認澳博的評級。若然澳博在未來3個月內於再融資方面的進度不理想，該行會將澳博的評級調低。